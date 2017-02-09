Вернется ли сегодня ребенок из школы целым и невредимым? В последние дни родители учеников когда-то престижного Бакинского Евролицея каждое утро, отправляя детвору на уроки, с замиранием сердца задаются этим вопросом. И как не переживать, когда второй пожар за пару месяцев, и опять жуткая неразбериха, растерянность преподавателей, беспорядочная беготня учеников по коридорам и противоречивые указания руководства.

Примерно два месяца назад в актовом зале во время соревнований по брейн-рингу загорелся кондиционер. В помещении было не более 50 учащихся, но паники и давки у дверей избежать не удалось. Разумеется, дети были не одни, но преподаватели вроде бы никогда и не слышали о правилах противопожарной безопасности и принципах эвакуации.

Ученик спасает школу

В службу МЧС тоже никто не бросился звонить. Не растерялся лишь один четырнадцатилетний паренек, догадавшийся быстренько притащить из коридора огнетушитель и сумевший им правильно воспользоваться. Правда, тут подоспел наконец учитель по труду и принял участие в тушении.

Но не спешите петь осанну отважному мальчику, который в полном смысле спас от неминуемой беды школу и одноклассников, не все из которых ко времени его манипуляций с огнетушителем успели покинуть актовый зал, тогда как кондиционер полыхал вовсю. Но вот знакомый сотрудник МЧС, пришел в ужас, узнав о произошедшем. «Вы хоть представляете, как рисковал пацан? На его счастье огнетушитель оказался порошковым, если б был пенной модификации, мальчишку могли и не откачать, да и другие дети пострадали бы. Электроприборы, тем более включенные, категорически нельзя заливать пеной…»

Этот пожар администрация умело скрыла и от прессы, и от общественности.

Синквейн как альтернатива сигнализации

Учитывая общее противопожарное состояние школы, пенный огнетушитель оказался не столько к счастью, сколько к удивлению. В школе, куда еще пару лет пристроить свое чадо было непросто (или экзамены для шестилеток на уровне кандидатского минимума, или влиятельное знакомство), нет ни пожарной сигнализации, ни видеонаблюдения, ни внутреннего радио для оповещения, ни планов эвакуации. Вход-выход через единственный турникет по спецпропускам, и альтернативы ему нет. Да, дети здесь с первого класса знают, что такое японское хокку и его американский аналог – синквейн, какая связь между теорией относительности и хромосомами и еще множество жутко умных, но мало применимых в их сегодняшней жизни вещей. А вот что делать, если в соседнем классе загорелась электропроводка или возникла другая угроза жизни, их не учат.

Во всяком случае, после осеннего возгорания в актовом зале никакого ремонта, по заверениям детей и родителей, не проводилось. Не верить им невозможно, потому как на днях полыхнуло вновь. И опять кондиционер, и опять в актовом зале, теперь уже другого корпуса. Значит, проводкой там с тех пор никто не занимался, а на вероятность пожара вообще беспечно махнули рукой. Никаких проверок МЧС, Минобразования и других компетентных ведомств никто не проводил, заключений и рекомендаций. В общем, все со знаком минус, и новый пожар стал скорее закономерностью преступной (ведь дети же!) халатности администрации, чем трудно просчитываемой случайностью.

На этот раз горело посильней. Правда, в помещении никого не было. Выгорело энное количество мебели, сам прибор, часть пола и еще что-то. Администрация на сей счет не распространяется…

Но задымление было значительное, причем по всем корпусам. Первыми забили тревогу дети - их обоняние, понятное дело, оказалось более острым. Учителя поначалу сочли их возгласы о пожаре за желание сорвать уроки, но потом и они почувствовали запах дыма. Но ведь на какие-то действие нужно распоряжение, а потому ребятам было велено оставаться на местах.

«Никого не выпускать!»

Наконец и руководство, а именно директор лицея Айгюн Микаилова, находившаяся в тот момент где-то за пределами школы, отреагировала. Нет, она не помчалась к возглавляемому заведению спасать детей, не принялась звонить в МЧС и Скорую помощь. Айгюн ханум возмутилась, что ее беспокоят по пустякам, и потребовала, чтобы из класса никто не выходил. А потом все же позвонила охраннику (естественно, громко именуемому секьюрити) и распорядилась никого из школы не выпускать (?!). Нечего, мол, панику разводить и мне карьеру портить.

И некоторое время испуганные ученики послушно сидели, но потом занервничали учителя и предложили выйти из классов, спуститься на первые этажи, поближе к выходу, и там где-нибудь пристроиться… То есть никаких конкретных указаний, все на страх и риск самих ребят. И они пристроились в учебных комнатах самых младших, где первоклашки мирно рисовали, распевали песенки и потихоньку от учителей отправляли эсэмески папам-мамам о таком удивительном приключении, как пожар, и еще более замечательном разрешении учителей не готовить на завтра уроки. Чтобы не пугать малышей, было решено держать их в неведении, но запах дыма, беготня и возбужденные разговоры в коридоре все же выдали заговорщиков-учителей.

В общем, в классах мирно пели дети, а за стеной, ну, или чуть подальше горела мебель.

Послушав песенки первоклашек, ребятня постарше разошлась по своим кабинетам, и тут начали массово подтягиваться перепуганные родители: кому-то, несмотря на запрет, дозвонились их чада, а кто-то узнал о пожаре из уже появившихся к тому времени на разных сайтах новостей. Секьюрити в это время отбивался, и довольно успешно, от журналистов, но для любящих пап и мам такое препятствие не помеха – смели все, быстро расхватали своих детей и эвакуировали их по домам. Кстати, никаких эмчеэсников, которые, как писали некоторые СМИ, выводили школьников, и рядом не наблюдалось.

Повышение за непрофессионализм

На следующий день разгневанные родители ринулись в администрацию, потребовав от директора, завучей и др. объясниться, как могли они допустить еще один вопиющий инцидент. Звонили и в Минобразования, где, естественно, заверили, что меры приняты, ответственные наказаны. «Наказанная», но ничуть не расстроенная директор Айгюн Микаилова гордо заявила родителям: «Я сразу написала заявление по собственному желанию. И без того собиралась сделать это со дня на день. Ухожу руководить гораздо более престижным заведением – Образовательным комплексом им. Гейдара Алиева…». Слышавшие это, признаются, что, переволновавшись, возможно, неточно расслышали учебное заведение, которая идет возглавлять «так много сделавшая для Евролицея» Айгюн ханум, но все утверждают, что имя общенационального лидера прозвучало. Ну а Минобразования наверняка знает, куда оно для повышения уровня образования и укрепления административно-хозяйственной базы направляет свои лучшие кадры.

Застарелые проблемы нового-старого директора

А руководить Евролицеем поспешно назначили Зульфию Вейсову, которая возглавляла его много лет и только в прошлом году передала бразды правления А.Микаиловой, трудившейся до того завучем. Не исключено, что перестановку предприняли исключительно для обеспечения Айгюн ханум трамплина для скачка вверх по карьерной лестнице. Так что она просто пережидала и со школьными делами особо не заморачивалась.

Сказать, что при З.Вейсовой все было замечательно или хотя бы в приблизительном соответствии с требованиями для детских учреждений, увы, тоже нельзя. Года три назад уже был инцидент, потребовавший эвакуации детей. Тогда в газораспределительную будку, которая почему-то расположена впритык к лицею, врезался грузовик, пробив газопровод. Возникла угроза взрыв, и МЧС потребовало вывести детей. И уже тогда стало ясно, что через единственный турникет три сотни детей вывести сложно, уже тогда была паника, плачущие дети и объятые страхом родители. И что? Да ничего! И труба, и турникет на месте, а сигнализации, схем эвакуации, инструктажа и учителей и учеников – как не было, так и нет. Администрация школы отговаривается тем, что вот-вот в здании будет капитальный ремонт, и все сразу будет построено, смонтировано и проведено. Но это вот-вот длится уже не менее 10 лет!..

Сегодня самые активные родители собирают подписи под петицией в Минобразования с требованием немедленно обезопасить их детей, а заодно оградить от поборов и некомпетентности учителей. Но поборы - уже совсем другая тема, хотя и не менее острая, так что не исключено, что в Евролицее мы еще побываем.

P.S. Страница Айгюн Микаиловой в фейсбуке сегодня пестрит поздравлениями, в том числе и от сотрудников Минобразования. Назначение состоялось, и Айгюн ханум теперь «наводит порядок» на новом месте.