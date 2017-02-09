Трое турецких военнослужащих погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации, передает в четверг телеканал Haberturk со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государство" случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия. Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.