 

Украинские депутаты подрались из-за русского языка видео

 

Драка произошла на сессии Черкасского областного совета Украины из-за того, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее", сообщило местное интернет-издание "ИнфоМИСТ".

Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр" Бориса Лебедцова. Докладчик отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от националистической фракции "Свобода".

"После того как Лебедцов начал зачитывать отчет на русском языке, он нарвался на критику депутатов от ВО "Свобода". Они требовали, чтобы он говорил на украинском. После слов о том, что на русском ему удобнее общаться, к нему подбежал председатель фракции "свободовцев" в облсовете Юрий Ботнар. Началась потасовка, которая переросла в драку", — поясняет издание.


Драка украинских депутатов by imamat2

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