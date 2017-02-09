Посольство России: "Лапшин не жалуется на условия содержания"

В четверг состоялась встреча сотрудника консульского отдела посольства России в Азербайджане с экстрадированным из Минска блоггером Александром Лапшиным, сказал Trend в четверг пресс-аташе посольства России в Азербайджане Денис Апашкин.

"Ему предъявлены обвинения по двум статьям (281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики)", - говорится в комментарии посольства.

В ближайшее время должен состояться суд для определения Лапшину меры пресечения, сказал Апашкин.

"Лапшин не имеет жалоб на условия содержания. Ему назначен адвокат. Предоставлена возможность звонить по телефону. Чувствует себя нормально", - сказал Апашкин.