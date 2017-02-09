Германия вернула часть хранившегося в США золота

Центральный банк Германии реализовал в 2016 году планы по частичной репатриации золота из США, сообщает Associated Press.

В прошлом году из хранилищ федерального банка Нью-Йорка было возвращено во Франкфурт 111 тонн золота, а общий объем перевезенного из Америки в Германию драгоценного металла составил 300 тонн — ровно столько, сколько и планировалось вывезти по программе.

Тем не менее, большая часть немецкого золота, хранившегося в США, осталась на месте. Как передает Marketwatch, на конец прошлого года в Нью-Йорке находилось 36,6% принадлежащего Германии драгметалла.