 

Британия подняла в воздух истребители из-за российских Ту-160

 

Великобритания направила истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.

"Мы можем подтвердить, что по сигналу тревоги самолеты Typhoon были подняты в воздух с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби для наблюдения за двумя бомбардировщиками Blackjack (Ту-160 в классификации НАТО), когда они находились в зоне ответственности Великобритании", - заявил представитель британского минобороны.

Здесь также подчеркнули, что российские самолеты не входили в воздушное пространство страны.

По данным Independent, Ту-160 приблизились к Британии около 10 часов утра с северо-востока и затем проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу.

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