 

Новый генпрокурор США приведен к присяге

 

Вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового министра юстиции и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса, передает ТАСС.

Церемония по традиции прошла в Белом доме в присутствии президента страны Дональда Трампа.

По его словам, Сешнс "верит, что все люди равны перед законом". Глава государства также назвал его "человеком принципов", наделенным решительностью. Трамп выразил надежду на то, что новый глава ведомства станет "великим защитником" жителей США.

В среду Сешнса утвердил Сенат Конгресса США. За него голосовали все республиканцы, которые контролируют 52 места в палате, и лишь один демократ Джо Манчин. Остальные его 47 однопартийцев высказались против. Сам Сешнс до сегодняшнего дня также входил в состав Сената.

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