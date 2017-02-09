Режим Саргсяна продолжает мстить повстанцам

Доставившего хлеб членам вооруженной группы, захватившей в июле прошлого года территорию полка Патрульно-постовой службы, Артура Саркисяна, переводят в Специальную следственную службу. Об этом армянским журналистам сообщил по телефону брат Артура Арсен Саркисян.

Отметим, что Артур Саркисян был задержан в начале августа был задержан, а в конце года выпущен на свободу.

По его словам, сегодня в их квартиру в селе Бюрегаван в Армавирской области пришли девять сотрудников 6-го управления полиции в гражданском. Артур успел сообщить лишь то, что его задерживают.

Адвокат Тигран Егорян не смог уточнить задержан его подзащитный или подвергнут приводу. Егорян отметил, что направляется в Следственную службу и подробности сообщит позже.

По словам Арсена Саркисяна, несколько дней назад полицейские уже побывали в селе, где, представившись участковыми, стали наводить справки об Артуре Саркисяне.

Напомним, Артур Саркисян в июле прошлого года на собственной машине прорвав полицейский кардон пронес еду и медикаменты захватившим полк повстанцам «Сасна Црер».