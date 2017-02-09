Венгрия хочет отгородиться от мигрантов еще одним забором

Если поток мигрантов увеличится в ближайшее время, Венгрия построит второй забор на южной границе. Об этом заявил представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар, передает Reuters.

По его словам, на границе также должны появиться лагеря для задержанных нелегалов. Эти учреждения будут закрытыми, и приезжие должны будут оставаться там, пока их прошения о предоставлении убежища рассматриваются властями.

Первое заграждение было возведено в 2015 году на венгерско-сербской границе. Летом 2016 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о возможном возведении второго забора, если Турция откажется от своих обязательств по миграционной сделке с ЕС.