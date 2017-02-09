Сотрудники Управления полиции Абшеронского района Азербайджана задержали 42-летнего уроженца Масаллинского района Зохраба Абиева.

Как сообщили Interaz в управлении, З.Абиев орудовал в районе «Шамахинки» и других районах Баку, а также в Хырдалане, умышленно бросаясь под автомобили, а потом после падения симулировал якобы полученные им травмы.

«Угрожая водителям обращением в полицию, Абиев таким образом вымогал у них деньги. На допросе задержанный заявил, что так зарабатывал деньги на очередную дозу наркотиков. Также нами установлено, что Зохраб Абиев ранее был неоднократно судим», - подчеркнули в управлении, отметив, что по факту начато разбирательство.





