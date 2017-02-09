Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть продолжают расти на данных о сокращении запасов бензина в США, передает РИА Новости.

Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96% — до 55,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,45% — до 53,10 доллара за баррель.

Согласно обнародованным в среду данным Минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 0,3% до 256,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста этого показателя на 1,071 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов не изменились и остались на уровне 170,7 миллиона баррелей. Эксперты при этом прогнозировали их рост на 0,3 миллиона баррелей.

"Сокращение запасов бензина поддерживает цены сегодня. Это свидетельствует о росте спроса в США", — приводит агентство Рейтер слова стратега PVM Oil Associates Тамаша Варги.