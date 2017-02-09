Роухани: "Когда в горах Карабаха начались бои..."

Президент Ирана Хасан Роухани обратился к роли Тегерана в процессе урегулирования карабахского конфликта и установления мира в регионе.

Как передает официальный сайт президента ИРИ, Х. Роухани сегодня в ходе встречи с аккредитованными в стране послами и представителями международных организаций обратился к проблеме безопасности и установлению мира в регионе.

«В те времена, когда близ северных границ Ирана, на высотах Карабаха, происходили столкновения между Арменией и Азербайджаном, Тегеран обеспечил действенное присутствие на двух фронтах с целью прекратить огонь и установить мир в регионе», – сказал Х. Роухани.

Проведя экскурс в историю, можно сказать, что роль Ирана в достижении режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте не была решающей. В 1992 году президент Рафсанджани организовал встречу между главами Армении и Азербайджана, однако на ней не было достигнуто соглашение о прекращении огня. В тот же день армянские войска перешли в наступление и захватили Шушу.