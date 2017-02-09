От Тельмана Исмаилова требуют 150 миллиардов рублей

Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова требуют от него 150 млрд рублей. Арбитражный суд столицы в четверг уже начал слушания по этому делу.

Исмаилов до с их пор не рассчитался со своими кредиторами, несмотря на то что Черкизовский рынок был закрыт еще в 2009 году, сообщает «Интерфакс». Они претендуют на 150 млрд рублей от Исмаилова, однако в настоящее время рассмотрены и включены в реестр кредиторов требования на сумму порядка 27,8 млрд рублей.

Как отмечает ОТР, стоимость активов должника составляет около 618 млн рублей.