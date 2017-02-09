США предостерегли КНДР от провокаций

США предостерегают КНДР от провокаций, но не будут пока что детализировать свою политику в отношении Пхеньяна, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа.

"Я думаю, что сейчас преждевременно описывать в деталях стратегию по Северной Корее от имени администрации Трампа. В свое время мы будем готовы говорить об этом", — сказал представитель администрации.

"И Япония, и США твердо призывают КНДР не предпринимать провокационных действий и, конечно, если они будут это делать, эта информация будет способствовать формированию подхода администрации Трампа к КНДР", — добавил он.

Тема КНДР, как ожидается, будет одной из главных на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в пятницу в Вашингтоне.

Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет с подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии.