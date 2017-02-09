Reuters раскрыло детали переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал заключенный между странами Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), передает Reuters. Об этом рассказали двое американских чиновников.

По их словам, во время разговора Путин спросил о возможном продлении договора по СНВ 2010 года, после чего Трамп взял паузу и спросил у своих помощников, что это за договор.

По словам источников, после переговоров с советниками Трамп заявил Путину, что данный договор является неудачным соглашением из числа заключенных Бараком Обамой, а также считает, что договор соответствует только интересам России.

В Белом доме пока не стали комментировать данную информацию.