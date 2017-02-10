Тиллерсон провел встречу с Могерини

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, утвержденный неделю назад, провел первую встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, сообщил Госдепартамент.
Во время протокольной съемки Могерини спросили, изменится ли что-либо в отношениях США и ЕС, на что та ответила: "Мы продолжим отлично работать вместе".
Дальнейшая встреча прошла за закрытыми дверями.
После Могерини написала в Twitter, что встреча была "хорошей". "Мы продолжим сотрудничество ЕС-США по Сирии, Украине и многим другим (вопросам)", — написала Могерини.