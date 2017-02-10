 

Тиллерсон провел встречу с Могерини

 

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, утвержденный неделю назад, провел первую встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, сообщил Госдепартамент.

Во время протокольной съемки Могерини спросили, изменится ли что-либо в отношениях США и ЕС, на что та ответила: "Мы продолжим отлично работать вместе".

Дальнейшая встреча прошла за закрытыми дверями.

После Могерини написала в Twitter, что встреча была "хорошей". "Мы продолжим сотрудничество ЕС-США по Сирии, Украине и многим другим (вопросам)", — написала Могерини.

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