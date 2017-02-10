Американский генерал: Россия поддерживает талибов

Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон утверждает, что Россия, Пакистан и Иран поддерживают радикальное движение "Талибан", тем самым подрывая стабильность в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я по-прежнему обеспокоен влиянием некоторых внешних игроков, в особенности Пакистана, России и Ирана, которые продолжают легитимизировать и поддерживать "Талибан" и подрывать усилия афганского правительства по созданию стабильного Афганистана", — заявил Николсон, добавив, что действия этих стран подрывают и цели НАТО в Афганистане.