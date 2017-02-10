Атомные субмарины Британии не готовы к бою

Шесть из семи многоцелевых атомных подводных лодок британского флота либо находятся на ремонте, либо не пригодны к выполнению боевых задач, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в военных структурах.

По данным издания, руководство вооруженных сил страны в курсе сложившейся ситуации, но, опасаясь возможной гневной реакции премьер-министра Терезы Мэй, не информирует ее. Как уточнили собеседники газеты, пять оснащенных ракетами «Томагавк» субмарин, в том числе три новые подлодки, сейчас в ремонте из-за технических проблем, а еще одна неспособна выполнять боевые задачи после столкновения с танкером в районе Гибралтара. В результате пригодна к использованию лишь одна субмарина Astute.

Ранее газета The Sunday Times раскритиковала состояние вооруженных сил Великобритании. По информации издания, технические характеристики кораблей британских ВМС, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники создают пробелы в обороноспособности британской армии.

В прошлом году стало известно, что британское Минобороны планирует создать инвестфонд на $1 млрд, который должен будет финансировать развитие технологий и инновации в военной сфере. Специалисты фонда будут принимать решение о том, какие разработки наиболее актуальны для британской армии, и выделять частным компаниям средства под соответствующие проекты.