Олланд: «В Карабахе каждый день гибнут люди»

Франция несет особую ответственность за урегулирование нагорно-карабахского конфликта как страна-сопредседатель Минской группы вместе с США и Россией, заявил президент Франции Франсуа Олланд на ежегодном обеде Координационного совета армянских организаций Франции, сообщает ресурс massispost.com.

«Мы должны найти решение проблемы после инцидентов 2-4 апреля прошлого года. Каждый день в Нагорном Карабахе гибнут люди. Мы должны действовать, чтобы предотвратить столкновения», — подчеркнул Франсуа Олланд.

Президент Франции отметил, что пригласил президента Армении Сержа Саргсяна в Париж для обсуждения вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Визит главы Армении во Францию запланирован на 8 марта.