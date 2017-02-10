 

Доллар дорожает к мировым валютам Из-за заявлений Трампа

 

Курс доллара к мировым валютам растет на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о грядущем снижении налогового бремени, свидетельствуют данные торгов, пишет The Wall Street Journal.

По состоянию на 08:50 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05% - до 100,72 пункта. Курс доллара к иене рос до 113,71 иены за доллар со 113,26 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,0655 доллара за евро с 1,0656 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Во время встречи с главами авиакомпаний в четверг Трамп пообещал модернизировать инфраструктуру, уменьшить регулирование и снизить налоги.

«Мы собираемся объявить кое о чем в ближайшие две или три недели, что будет феноменальным в плане налогов», — цитирует издание Трампа.

«Инвесторы рады услышать это. Надежда на фискальные стимулы была основной причиной ралли доллара в прошлом году, а отсутствие подробностей было основным ослабляющим доллар фактором с января», — цитирует газета рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner).

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