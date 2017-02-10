Парламент Венесуэлы против сделки с «Роснефтью»

Парламент Венесуэлы принял резолюцию против продажи акций PetroMonagas «Роснефти», передает DW.

«Роснефть» в прошлом году приобрела 23,3 процента в PetroMonagas, совместном предприятии с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, увеличив свою долю в СП до 40 процентов.

Эта сделка нарушает Конституцию страны, а именно норму о том, что любой государственный контракт с иностранными компаниями должен быть одобрен парламентом, заявили депутаты.

Кроме того, они сочли слишком низкой сумму в 500 млн долларов, выплаченную за акции.