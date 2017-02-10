Намикзаде подозревают в незаконном пересечении госграницы и разбое в России

В суд Читы направлено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Октая Намикзаде, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Предварительным следствием он обвиняется в разбое и незаконном пересечении госграницы России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый в составе преступной группы вечером на улице Новобульварной в Чите напал на двух девушек. Участники разбойного нападения, угрожая предметами, похожими на ножи, заставили потерпевших сесть в свой автомобиль, где отобрали у них сумки и сотовые телефоны. После этого злоумышленники вытолкнули девушек из автомобиля и скрылись с места преступления», — рассказали в пресс-службе.

Также установлено, что обвиняемый ранее был выдворен за пределы России за грубое нарушение миграционного законодательства. Ему был запрещен въезд на территорию России сроком на 5 лет. Однако гражданин Азербайджана сменил у себя на родине имя и фамилию, после чего четыре раза незаконно пересекал госграницу России по новым документам.

«Октай Намикзаде не признает вину в совершении разбоя в составе преступной группы. Вину в неоднократном незаконном пересечении госграницы России признал полностью», — отметили в пресс-службе.