 

Намикзаде подозревают в незаконном пересечении госграницы и разбое в России

Автор: Отдел информации 

В суд Читы направлено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Октая Намикзаде, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские  СМИ.

Предварительным следствием он обвиняется в разбое и незаконном пересечении госграницы России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый в составе преступной группы вечером на улице Новобульварной в Чите напал на двух девушек. Участники разбойного нападения, угрожая предметами, похожими на ножи, заставили потерпевших сесть в свой автомобиль, где отобрали у них сумки и сотовые телефоны. После этого злоумышленники вытолкнули девушек из автомобиля и скрылись с места преступления»,  рассказали в пресс-службе.

Также установлено, что обвиняемый ранее был выдворен за пределы России за грубое нарушение миграционного законодательства. Ему был запрещен въезд на территорию России сроком на 5 лет. Однако гражданин Азербайджана сменил у себя на родине имя и фамилию, после чего четыре раза незаконно пересекал госграницу России по новым документам.

«Октай Намикзаде не признает вину в совершении разбоя в составе преступной группы. Вину в неоднократном незаконном пересечении госграницы России признал полностью»,  отметили в пресс-службе.

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