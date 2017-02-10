Сегодня в Сабунчинском районном суде начался судебный процесс над блогером Мехманом Гусейновым, с иском к которому выступил начальник полиции Насиминского района Муса Мусаев, сообщает корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Джейхун Гадимов.

На сегодняшнем заседании адвокат блогера Эльчин Садыхов попросил отсрочить рассмотрение дела, так как сторона защиты не ознакомилась с жалобой истца.

Судья удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на 17 февраля.

Отметим, что ранее МВД обратилось в Генпрокуратуру с просьбой дать юридическую оценку заявлениям блогера, которые были расценены как клевета.