Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева сегодня ознакомились с условиями, созданными на Бакинском железнодорожном вокзале после капитальной реконструкции, сообщает официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева сегодня ознакомились с условиями, созданными после капитальной реконструкции в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает официальный сайт главы государства.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства и его супругу о проведенных работах.