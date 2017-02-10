Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана

В 2016 году за незаконную охоту в Азербайджане были задержаны 16 иностранных граждан, в основном из арабских стран, заявил заместитель директора Департамента сохранения биоразнообразия и развития особо охраняемых природных участков Хикмет Ализаде, передает baku.ws.

«В случае незаконного въезда в страну и выявления фактов браконьерства нами будут приняты серьезные меры.

Задержанные 16 иностранцев оштрафованы на сумму до 32 тысяч манатов и принудительно выдворены из Азербайджана Государственной миграционной службой с условием пожизненного запрета на их въезд в страну», — подчеркнул Х.Ализаде.