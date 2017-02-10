Турецкий хакер кинул банки на $55 миллионов

Выходец из Турции Эркан Финдикоглу, обвиняемый в организации кибератак, нанесших ущерб в $55 млн глобальной финансовой системе, предстанет перед судом в США, передает Associated Press.

По версии стороны обвинения, 34-летний Финдикоглу, предположительно, причастен к хакерским атакам и крупным банковским махинациям.

По мнению прокуроров, мужчина незаконно присваивал денежные средства, получая доступ к конфиденциальным данным клиентов банков и изменяя лимит на их картах. Впоследствии, отмечает AP, деньги направлялись его сообщникам в Украине, Турции и Румынии.

В частности, в декабре 2012 года в результате подобной атаки мужчине удалось вывести около $5 млн из 5 тыс. банкоматов в 20 странах, отмечает Associated Press.

Ранее Э.Финдикоглу был арестован властями Германии и экстрадирован в США. Какое наказание ему грозит в случае признания вины, не уточняется.