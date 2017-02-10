 

Трамп планирует реформу разведки США

 

Руководитель инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивен Файнберг может заняться анализом огромного разведывательного аппарата США, состоящего из 17 служб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, передает ТАСС.

По их словам, окончательное решение о назначении еще не принято, но если 56-летний Файнберг перейдет в правительство, ему предстоит изучить деятельность всех 17 спецслужб, входящих в разведсообщество США, с "совокупным бюджетом около $70 млрд и штатом сотрудников в десятки тысяч человек". Главная цель этих усилий - определить эффективность работы американских разведывательных ведомств и решить вопрос о том, "можно ли провести их реструктуризацию", отмечает Reuters.

В Белом доме и Cerberus Capital Management отказались комментировать данную информацию. В то же время на прошлой неделе компания Файнберга сообщила, что он обсуждает с администрацией Трампа возможность перехода на госслужбу. Какая должность предложена ему, не уточнялось. Известно, что во время предвыборной кампании в 2016 году Cerberus Capital Management оказала Трампу финансовую поддержку.

Ранее в американской печати появлялись сообщения о том, что ближайшие советники Трампа изучают возможность реформы разведсообщества США, в том числе офиса директора национальной разведки. На эту должность был назначен бывший сенатор-республиканец Дэниел Коутс. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом.

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