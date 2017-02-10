 

Kapital Bank внес ясность в распространившиеся слухи

 

В последние дни на некоторых сайтах и в Facebook распространилась необоснованная информация о Kapital Bank. Связавшись с представителем Kapital Bank, мы попытались внести ясность в этот вопрос. По словам пресс-секретаря банка Парвиза Садраддинова, банк своевременно информирует население о тарифах по банковским операциям и обслуживанию клиентов.

«Тарифы по обслуживанию платежных карт размещены на корпоративном сайте Kapital Bank, а также в договоре, заключенном между банком и клиентом при оформлении платежной карты на имя клиента. Например, в тарифах указано, что при снятии наличности с социальной, пенсионной или заработной карты клиента Kapital Bank с банкоматов, относящихся к этому банку, комиссия не взимается. В то время как с дебетовых карт, приобретенных в Kapital Bank, в этом же случае взимается комиссия в размере 1%, или минимум 1 АЗН. Поэтому просим клиентов перед проведением какой-либо банковской операции ознакомиться с банковскими тарифами.

Также, обращаясь к владельцам платежных карт, просим, в целях соблюдения безопасности, не передавать карты посторонним лицам, так как владелец несет прямую ответственность за свою платежную карту. Карта может быть использована чужими лицами без ведома владельца для достижения своих корыстных целей», - отметил Парвиз Садраддинов.

Более подробная информация о тарифах по платежным картам Kapital Bank - https://kapitalbank.az/useruploads/terms/tarifler_kartlar.pdf.

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