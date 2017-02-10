 

Узбекистан и Таджикистан возобновили авиасообщение Впервые с 1992 года

 

Регулярное авиасообщение из Таджикистана в Узбекистан будет восстановлено с 20 февраля. Планируется осуществлять по четыре рейса в неделю, по два с каждой стороны. Сегодня же авиакомпанией Somon Air был совершен первый технический рейс.

«Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекскими коллегами из авиакомпании O'zbekiston Havo Yo'llari для решения производственных вопросов по открытию рейсов», — сказано в сообщении таджикского перевозчика.

Первым рейсом за почти 25 лет летела делегация авиационных структур Таджикистана, а также журналисты и 14 обычных пассажиров, купившие заранее билеты за $140, пишет РИА Новости.

Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1992 году в связи с обострением политических отношений. В ноябре 2016-го стало известно, что Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении авиасообщения.

Отметим, что между двумя бывшими советскими республиками действует визовый режим.

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