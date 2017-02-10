 

Очередная поддержка от Unibank предпринимателям

 

Unibank запускает выгодный проект по заработным платам для предприятий. Теперь каждого обратившегося в банк предпринимателя ждут большие льготы и выгодные предложения.

По словам руководителя направления корпоративных услуг банка Маджида Мамедова, в связи с нововведениями в закон «О безналичных расчетах» с начала этого года резко увеличилось количество предприятий, решивших перейти на безналичные формы оплаты заработной платы. Мы приняли решение увеличить поддержку наших предпринимателей. 

В настоящее время банк, основываясь на количестве сотрудников и размере фондa заработной платы обратившегося предприятия, предлагает очень выгодные условия для сотрудничества. Универсальность Unibank позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания не только компаниям, но и их сотрудникам. Минимальная документация, обширная сеть филиалов и банкоматов, возможность оплаты заработной платы сотрудников, не выходя из офиса, с помощью безопасного интернет-банкинга, ряд других возможностей обеспечивают максимальный комфорт в сотрудничестве с Unibank.

Преимущества зарплатного проекта не ограничиваются вышесказанным. Unibank гарантирует каждому обратившемуся клиенту индивидуальный подход в разработке коммерческого предложения, которое будет максимально соответствовать специфическим особенностям его бизнеса.

В рамках проекта каждая выданная зарплатная карта будет обеспеченна системой безопасности3D secure. Заработные платы будут выдаваться с помощью карт Albalı Plus, что позволит их владельцам воспользоваться всеми преимуществами этой карты (депозитной функцией, возможностями cashback, скидками в магазинах-партнерах  и т.д.). Сотрудники компаний смогут также с легкостью подключиться к приложению UnibankMobile, которое считается одним из лучших на пространстве СНГ. С помощью данного приложения, сотрудники смогут контролировать свои счета, оплачивать коммунальные расходы.  Помимо этого при получении заработных плат с помощью картUnibank автоматичестки открывается история по каждому сотруднику, что в дальнейшем поможет ему получить кредит по более выгодным условиям.

Подключение к данному проекту возможно во всех филиалах банка. Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az ), на странице facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  твиттер (https://twitter.com/unibank).

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