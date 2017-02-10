Главный военный прокурор Азербайджана обвиняет Интерпол

Интерпол демонстрирует двойные стандарты в вопросе привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении Ходжалинского геноцида, заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, сообщает корреспондент haqqin.az.

«Мировое сообщество избирательно подходит к мусульманам и христианам. Такой же политики придерживаются Интерпол и другие международные структуры, руководствующиеся в этих вопросах двойными стандартами», - подчеркнул он в парламенте во время обсуждения законопроекта «О предотвращении международных преступлений и привлечении к ответственности виновных в совершении их лиц».

По словам Х.Велиева, по возбужденному в связи с Ходжалинским геноцидом уголовному делу в международный розыск объявлены 297 человек, однако ни один из них до сих пор не задержан.