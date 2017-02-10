 

Американка сорвала джек-пот после увольнения

 

Жительница американского штата Колорадо выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после того, как уволилась с работы, сообщает Mashable.

Яник, полное имя которой не сообщается, играла в лотерею на протяжении 30 лет. Бывшая медсестра ушла с работы в середине января, не зная, что будет делать в дальнейшем. Американка поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ею заниматься.

Через несколько недель после увольнения на сайте розыгрыша, который проводится на территории штата, женщина узнала, что сорвала джек-пот. Отмечается, что на полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.

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Американка сорвала джек-пот после увольнения
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