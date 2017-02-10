Администрация президента об экстрадиции Лапшина

Экстрадиция блогера Александра Лапшина заставит иностранных граждан задуматься, прежде чем совершать визиты на оккупированные территории Азербайджана, заявил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека Администрации президента Азербайджана Чингиз Аскеров, сообщает корреспондент haqqin.az.

«Экстрадиция Лапшина имеет огромное значение. Это заставит желающих незаконно посетить оккупированные земли Азербайджана задуматься над тем, что за нарушение территориальной целостности нашего государства они будут привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнул он.

Ч.Аскеров отметил, что экстрадиция Лапшина в Баку полностью законна.

«Европейский суд принял к исполнению жалобу Азербайджана по делу Национального героя Чингиза Гурбанова, которое будет рассмотрено в приоритетном порядке», - сказал Ч.Аскеров.