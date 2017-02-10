Турецкие вооруженные силы понесли серьезные потери в результате удара с воздуха российской авиации. Сообщается о гибели трех и ранении одиннадцати человек. Турция и Россия проводят совместную операцию по освобождению сирийского города Эль-Баб, находящегося под контролем «Исламского государства».

Нужно сказать, что реакция российской стороны значительно отличалась от действий Турции после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 над горами Туркмен на севере Сирии. Один из катапультировавшихся летчиков, подполковник Олег Пешков, был тогда убит выстрелами с земли. Хотя его тело потом было переправлено на родину, турецкая сторона не спешила с извинениями.

В самом деле, атаке турецкого истребителя тогда предшествовало нарушение со стороны Су-24 воздушного пространства Турции. На все предупреждения российские пилоты не реагировали. После того инцидента отношения Москвы и Анкары резко ухудшились. На полгода Турция заняла в российской пропаганде место рядом со странами-противниками и предателями, такими как США и Украина.

В этот раз начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов тут же связался с турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, чтобы извиниться и принести соболезнования.

Созвонились и президенты двух стран. Путин также выразил свои соболезнования в связи с гибелью турецких военных. Они с Эрдоганом договорились об улучшении координации сил во время проведения военных операций.

Ни Россия, ни Турция сейчас не заинтересованы в выяснении отношений на повышенных тонах. На севере Сирии они естественные союзники по борьбе с ИГИЛ и сдерживанию сепаратистских усилий тамошних курдов. К тому же стороны по-прежнему не оставляют надежды как-то совместно поучаствовать в организации послевоенного устройства в Сирии. Хотя до этого еще очень далеко.

Бои за окруженный небольшой городок Эль-Баб уже ведутся несколько месяцев, но, несмотря на большие задействованные силы, исламисты пока не покидают позиций и даже местами переходят в контрнаступление, отбивая потерянные ранее позиции. В то же время ИГИЛ продолжает представлять серьезную террористическую угрозу, в первую очередь Турции.

Ее власти заявили о задержании группы джихадистов, готовивших, по словам официального сообщения, «сенсационный» теракт. Одних только поясов шахидов было обнаружено 24 плюс автоматическое оружие и боеприпасы. Ранее сообщалось, что только за последнюю неделю в Турции задержано шесть десятков подозреваемых в терроризме игиловцев. Поэтому заявление заместителя министра иностранных дел России о том, что россиянам следует учитывать высокую угрозу терактов в Турции, имеет под собой веские основания.

МИД РФ предупредил, что стоит «исключить посещение юго-восточных районов Турции до нормализации там обстановки». Имеются в виду районы деятельности курдских террористических организаций. Но высок риск и в Анкаре, Стамбуле. Именно в Анкаре 19 декабря был застрелен российский посол Андрей Карлов.