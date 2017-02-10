Президент Латвии едет в Баку

Президент Латвии Раймондс Вейонис вместе с супругой в следующем месяце посетит Азербайджан для участия в V Глобальном Бакинском форуме, который организовывают Госкомитет по работе с диаспорой и Международный центр Низами Гянджеви.

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по работе с диаспорой, форум на тему «Будущее международных связей: силы и интересы» пройдет в Баку 16-17 марта.

В работе форума ожидается участие ряда глав государств и правительств, бывших глав государств и правительств, известных политических и общественных деятелей.