Сотрудники шамкирской полиции задержали 23-летнего Али Юсифова, угнавшего автомобиль своего односельчанина Мехди Тагиева, говорится в репортаже телеканала ARB.

Проведенное расследование показало, что это не единственное преступление Али Юсифова. Вместе со своими подельниками Арзу Аскеровым и Агасифом Бахышевым они ограбили в общей сложности шесть магазинов.

Добычей грабителей были сигареты, алкоголь и наличные деньги.

В настоящее время следователи устанавливают общее число преступлений группы. Если вина грабителей будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы.