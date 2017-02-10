 

Полиция задержала банду грабителей в Шамкире видео

 

Сотрудники шамкирской полиции задержали 23-летнего Али Юсифова, угнавшего автомобиль своего односельчанина Мехди Тагиева, говорится в репортаже телеканала ARB.

Проведенное расследование показало, что это не единственное преступление Али Юсифова. Вместе со своими подельниками Арзу Аскеровым и Агасифом Бахышевым они ограбили в общей сложности шесть магазинов.

Добычей грабителей были сигареты, алкоголь и наличные деньги.

В настоящее время следователи устанавливают общее число преступлений группы. Если вина грабителей будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы.

2174 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
11 Фев 4° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Турция и Украина договорились о поездках по внутренним паспортам
Миллиардер из Азербайджана купил поддельную справку
Москва и Тбилиси движутся к безвизовому режиму haqqin.az из Грузии
И азербайджанцы отказываются от поездок в США После указа Трампа
Песков: «Координаты для авиаудара передали из Турции»
Террористы планировали теракт в Париже Арестованы четыре человека
Сотни тысяч иранцев вышли на митинги против Трампа
Премьер Турции встретился с главой ЦРУ
Американские десантники промаршировали по латвийским городам видео
Массовая драка в Gənclik Mall
ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день
Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию
Командующий войсками США в Афганистане потребовал подкреплений
Москва отрицает поставки танков в Донбасс
Полиция задержала банду грабителей в Шамкире видео
Президент Латвии едет в Баку
Администрация президента об экстрадиции Лапшина
Российские бомбы и турецкие слезы наше послесловие
Синоптики предупреждают о снеге и гололеде
Американка сорвала джек-пот после увольнения
Главный военный прокурор Азербайджана обвиняет Интерпол
Очередная поддержка от Unibank предпринимателям
В Иране отмечают 38-ю годовщину победы исламской революции
Узбекистан и Таджикистан возобновили авиасообщение Впервые с 1992 года
Минобороны Азербайджана об уничтожении еще одной армянской группы видео