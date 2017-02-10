Москва отрицает поставки танков в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Москва может поставлять танки самопровозглашенным республикам Донбасса. Его слова в пятницу, 10 февраля, передает Лента.ру.

«Естественно, не из России», — заявил Песков, отвечая на вопрос о происхождении танков, якобы имеющихся в распоряжении ополченцев.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что речь идет о территории Украины. «Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», — отметил Песков.