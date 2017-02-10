 

Командующий войсками США в Афганистане потребовал подкреплений

 

Американский контингент, развернутый в Афганистане, необходимо укрепить несколькими тысячами человек, чтобы преодолеть патовую ситуацию, сложившуюся там в борьбе с террористами. Такое заявление, как пишет Defense News, сделал в Конгрессе генерал Джон Николсон, командующий американскими войсками в Афганистане.

Он отметил, что речь может идти как об американских военных, так и о силах союзников. Кроме того, по мнению Николсона, необходимо нарастить расходы на военных советников и подготовку кадров в афганских силах безопасности, особенно в низовых подразделениях.

Генерал сдержанно охарактеризовал решение Пентагона развернуть весной 2017 года дополнительно 300 морских пехотинцев в афганской провинции Гильменд. По его мнению, это позволит местным силам безопасности стабилизировать обстановку в районе, но ограничиваться этим нельзя.

В данный момент в Афганистане находятся около 8,5 тысячи американских военных и еще около пяти тысяч военнослужащих союзных государств, несмотря на то, что формально коалиционная военная операция в стране завершилась в 2014 году. С 2001 года США потеряли в Афганистане 2,4 тысячи человек убитыми.

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