Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию страны, сообщает в пятницу сайт администрации президента.

Ожидается, что референдум по поправкам состоится 16 апреля текущего года.

Поправки в турецкую Конституцию набрали в парламенте страны свыше 330 голосов, что является минимальным порогом для проведения референдума.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент будет также наделен полномочиями по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным. До последнего времени, после избрания, президент Турции не мог оставаться в рядах какой-либо партии.