 

ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день

 

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки - до 32,06 миллиона. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в пятницу, 10 февраля.

Некоторые производители, в том числе Саудовская Аравия, сократили объем производства больше, чем требовалось, отмечается в материалах IEA. При этом глобальное снижение частично компенсировалось ростом в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от сокращения.

IEA улучшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в день - до 1,4 миллиона бочек ежедневно. Однако в целом участники рынка заняли выжидательную позицию, отмечается в докладе.

В начале февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Северо-Западной Европы, стран Средиземноморья и Азии.

317 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
11 Фев 4° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Турция и Украина договорились о поездках по внутренним паспортам
Миллиардер из Азербайджана купил поддельную справку
Москва и Тбилиси движутся к безвизовому режиму haqqin.az из Грузии
И азербайджанцы отказываются от поездок в США После указа Трампа
Песков: «Координаты для авиаудара передали из Турции»
Террористы планировали теракт в Париже Арестованы четыре человека
Сотни тысяч иранцев вышли на митинги против Трампа
Премьер Турции встретился с главой ЦРУ
Американские десантники промаршировали по латвийским городам видео
Массовая драка в Gənclik Mall
ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день
Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию
Командующий войсками США в Афганистане потребовал подкреплений
Москва отрицает поставки танков в Донбасс
Полиция задержала банду грабителей в Шамкире видео
Президент Латвии едет в Баку
Администрация президента об экстрадиции Лапшина
Российские бомбы и турецкие слезы наше послесловие
Синоптики предупреждают о снеге и гололеде
Американка сорвала джек-пот после увольнения
Главный военный прокурор Азербайджана обвиняет Интерпол
Очередная поддержка от Unibank предпринимателям
В Иране отмечают 38-ю годовщину победы исламской революции
Узбекистан и Таджикистан возобновили авиасообщение Впервые с 1992 года
Минобороны Азербайджана об уничтожении еще одной армянской группы видео