ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки - до 32,06 миллиона. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в пятницу, 10 февраля.

Некоторые производители, в том числе Саудовская Аравия, сократили объем производства больше, чем требовалось, отмечается в материалах IEA. При этом глобальное снижение частично компенсировалось ростом в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от сокращения.

IEA улучшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в день - до 1,4 миллиона бочек ежедневно. Однако в целом участники рынка заняли выжидательную позицию, отмечается в докладе.

В начале февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Северо-Западной Европы, стран Средиземноморья и Азии.