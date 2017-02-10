Премьер Турции встретился с главой ЦРУ

Премьер Турции Бинали Йылдырым встретился с новым директором Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майклом Помпео, который находится с рабочим визитом в Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в сфере разведки, борьбу с терроризмом и региональные вопросы.

Также Йылдырым проинформировал главу ЦРУ о движении Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции, напомнил о требовании Анкары об экстрадиции Гюлена из США.