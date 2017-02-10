 

Сотни тысяч иранцев вышли на митинги против Трампа

 

В Иране на митинги против президента США Дональда Трампа вышли сотни тысяч человек, скандируя лозунг «Смерть Америке». Марш состоялся в годовщину исламской революции, которая произошла в 1979 году, сообщает Reuters.

Государственное телевидение Ирана сообщает, что миллионы граждан Ирана присоединились к празднованию годовщины, выкрикивая традиционные антиамериканские и антиизраильские лозунги и паля американские флаги. В то же время в социальных сетях многие иранцы присоединились к флешмобу, который призывает прекратить палить флаги во время празднования годовщины революции.

Желание иранского народа выйти на улицы в день празднования исламской революции  это ответ Белому дому, сказал президент Ирана Хасан Роухани, выступая на митинге по случаю 38-й годовщины победы исламской революции в Иране.

По его словам, миллионы иранцев вышли на улицы, чтобы четко дать понять чиновникам Белого дома, что они не откажутся от пути революции и курса покойного имама Хомейни и исламского руководства.

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