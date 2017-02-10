Французские власти задержали четверых человек в ходе антитеррористической операции во французском департаменте Эро на юге страны, передает РИА Новости с ссылкой на телеканал M6.

По данным телеканала, антитеррористическая служба Франции провела в пятницу утром в городе Монпелье операцию, среди задержанных есть 16-летняя девушка. Ячейка планировала совершить теракт в Париже в месте скопления туристов при помощи пояса-смертника. Дома у задержанных была обнаружена взрывчатка.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.