 

Песков: «Координаты для авиаудара передали из Турции»

 

В ходе нанесения авиационных ударов, один из которых повлек гибель военных в районе сирийского города Эль-Баб, российские ВКС опирались на предоставленные турецкой стороной данные. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 10 февраля, сообщает корреспондент Ленты.ру.

«К сожалению, наши военные в ходе нанесения авиационных ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, и в пределах этих координат турецких военных не должно было быть», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования и сожаления турецкой стороне в связи с произошедшим.

«Что касается этого инцидента, то причины его понятны, здесь как такового спора нет», — отметил Песков.

В то же время он затруднился ответить на вопрос о том, можно ли считать инцидент исчерпанным.

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