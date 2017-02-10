После того как Дональд Трамп стал президентом США, а особенно после вступления в силу подписанного им миграционного закона, интерес к поездкам в Штаты во всем мире снизился на 17 процентов, сообщает haqqin.az, ссылаясь на данные Hopper - одной из самых известных в мире компаний по планированию путешествий.

Сравнивая последние две недели президентского срока Барака Обамы и первые две недели Дональда Трампа, компания пришла к выводу, что количество запросов на поиск авиарейсов из различных стран мира в города США снизилось на 17 процентов. Таковы данные исследования в 122 государствах.

В Азербайджане количество желающих отправиться в Штаты уменьшилось на 19 процентов. Такой же показатель зафиксирован в Турции, Египте, Саудовской Аравии, Индонезии, Катаре и ОАЭ.

Напомним, что согласно новому закону, подписанному 27 января этого года, в течение трех месяцев запрещен въезд в США гражданам семи стран – Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали. Причем запрет распространяется даже на имеющих действующую американскую визу граждан этих стран.

Позже федеральный суд Нью-Йорка запретил правительству высылать из страны людей с действующими визами, которые прибыли в США после указа Трампа. 4 февраля федеральный суд в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа, однако президент США назвал это решение смехотворным и обещал отменить его. Минюст США оспорил решение суда.

В результате в этих семи странах число планирующих поездки в США сократилось в среднем на 33 процента. В Судане этот показатель составил 44 процента, в Ираке – 38, в Иране – 33 и т.д.

При этом в России после избрания Трампа интерес к путешествиям в США возрос едва ли не в два раза – на 88 процентов. Это самый большой прирост во всем мире. Загорелись желанием отправиться в США и кубинцы – на Острове Свободы интерес к поездкам в Америку повысился на 46 процентов.

Больше всего из американских городов пострадал Сан-Франциско. За последнее время число желающих посетить город на побережье Тихого океана сократилось на 33 процента. Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Балтимор, Даллас, Сиэтл, Орландо и Денвер также потеряли 20 и более процентов.

Между тем администрация Трампа намерена в еще большей степени ужесточить миграционное законодательство США, что следует из проектов исполнительных указов, пишет The Washington Post со ссылкой на документы.

Трамп намерен начать борьбу с мигрантами, которые пользуются помощью американского государства. На фоне этого Белый дом поручает правительству ввести ряд мер, в том числе отказывать во въезде тем, кто может с высокой долей вероятности стать лицом, находящимся на государственном попечении. Предлагается также установить и в как можно более сжатые сроки выдворить любого незаконного мигранта, пользующегося неоправданно помощью государства, а также требовать возмещения со всех тех, кто спонсирует иммигрантов, затрат правительства на пособия, выплаченные спонсируемым такими лицами иммигрантам.

Отмечается, что основным фактором роста иммиграции является доступность рабочих мест и социальных пособий, поэтому если устранить эту привлекательность, сократится и поток нелегальной миграции и нарушения срока виз.

Помимо этого администрация Трампа планирует всерьез взяться за проблему родильного туризма - распространенной практики, когда беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства. Согласно черновикам президентского распоряжения, попавшим в распоряжение The Washington Post, Белый дом хочет обязать Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент США докладывать о мерах, которые они принимают для борьбы с этим феноменом. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что так называемое право земли, гарантирующее гражданство всем детям, родившимся на территории США, должно быть отменено.