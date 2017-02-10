После того как Европарламент объявил о своем согласии на введение безвизовых отношений с Грузией появились признаки того, что к тому же готовится со своим соседом и Россия.

Грузинская сторона позитивно оценила итоги встречи в Праге между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

Последний расценивает встречу как начало переговорного процесса по безвизовому режиму с Россией.

По его мнению, проблема актуализируется не в последнюю очередь в связи с оживлением экономического, торгового и культурного сотрудничества двух стран. В свою очередь Григорий Карасин в интервью грузинским СМИ сообщил, что в Праге РФ и Грузия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данными. Мониторинг грузов предусмотрен на российско-грузинской границе, в том числе на неконтролируемых официальным Тбилиси участках – через реку Псоу и через Рокский тоннель.

Напомнив о том, что в свое время Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан России, Г.Карасин следующим образом высказался о движении в этом же направлении с российской стороны: «Что касается отмены виз для граждан Грузии, то над этим мы будем работать. Надо учесть, что у нас нет дипломатических отношений. Несмотря на это товарооборот между Россией и Грузией возрос на 17%, достигнув 800 миллионов долларов”.

Грузинская сторона завершила все подготовительные работы для подписания соответствующего документа о нормализации визовых отношений. “Дело за российской стороной”, - сказал в интервью haqqin.az Зураб Абашидзе.

Г. Карасин же согласился, что “необходимо ускорять эту работу. Этим займутся участники консультаций, которые намечены на конец марта”.

Вслед за этим – в мае состоится следующая встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина.

Так что движение действительно наметилось, - считают грузинские эксперты. Некоторые из них считают, что сговорчивость Москвы объясняется переменами общеполитического порядка, вызванными глобальным переустройством мира, предпринимаемым США и РФ.