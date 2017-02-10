 

Миллиардер из Азербайджана купил поддельную справку

Автор: Отдел информации 

В уголовном деле против миллиардера из Азербайджана Жануко Рафаилова и его брата Дона Рафаилова появились новые фигуранты. Врач Вадим Окутов обвиняется в том, что выдал поддельную справку об онкологическом заболевании Рафаилова. Поддельную справку организовал другой бизнесмен - Роман Манаширов, пишут российские СМИ.

Отметим, что Жануко Рафаилов и Дон Рафаилов обвинялись в создании преступного сообщества на территории Москвы. Предприниматели создали преступный синдикат по пошиву поддельной одежды в очередном подполье.

На данном предприятии трудилось огромное количество иммигрантов. Чтобы добиться прекращения уголовного дела, братья Рафаиловы обратились к известному предпринимателю Геннадию Манаширову. Действия следователей и бизнесмена Манаширова СКР квалифицировал как получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничество во взяточничестве (ч. 4 и ч. 5 ст. 291.1).

Позже стало известно, что постановление об аресте сотрудников Следственного комитета подписывал лично Александр Бастрыкин.

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