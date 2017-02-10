Как сообщал накануне haqqin.az, в Ереване с грубым нарушением закона шестым отделом полиции Армении был арестован Артур Саркисян, доставивший хлеб членам вооруженной группы «Сасна Црер».

В эти минуты напротив здания Специальной следственной службы Армении проходит пикет в поддержку Саркисяна. Протестующие требуют его немедленного освобождения.

Среди манифестантов такие известные люди, как супруга народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна — Тамара Ованисян, пресс-секретарь «Учредительного парламента» Сюзан Симонян.

Напомним, Артур Саркисян в июле прошлого года, на собственной машине прорвав полицейский кордон, пронес еду и медикаменты захватившим полк повстанцам «Сасна Црер».