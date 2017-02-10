Похоже, опасения азербайджанской диаспоры в отношении судьбы историка из Узбекистана Шухрата Саламова становятся все более реальными. Как стало известно haqqin.az, узбекский исследователь, известный своими разоблачениями дашнаков, может быть привлечен к ответственности по статье 184.3 (изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду) Кодекса Республики Узбекистан «Об административной ответственности».

Источники сообщают, что дело Шухрата Саламова будет слушаться в Чиланзарском районном суде города Ташкент. И если он будет признан виновным, то это повлечет за собой штраф до 150 минимальных зарплат или административный арест сроком на 15 суток с конфискацией материалов и средств для их изготовления и распространения. Иными словами, речь может пойти об изъятии книг и компьютера историка.

Наш сайт уже не раз сообщал, что Шухрат Саламов в последние несколько месяцев стал объектом атаки армянских СМИ, призывающих к расправе над исследователем и не скрывающих, что все это происходит с подачи официального Еревана. Саламова уже вызывали в Генпрокуратуру Узбекистана. Теперь вот грозит суд по статье о разжигании межнациональной ненависти.

Сейчас, на фоне экстрадиции в Баку блогера Александра Лапшина, дело Саламова армянская сторона сделала приоритетным, чтобы хоть как-то отыграться. Несмотря на то, что в Узбекистане до сих пор не открыто посольство Армении, руками своей диаспоры официальный Ереван пытается достать Шухрата Саламова.

Напомним, чем так насолил Армении Шухрат Саламов. Он автор книги «Карабах: война идей», в которой собраны исторические факты о том, как с помощью своих покровителей армянские дашнаки готовили людей к идеологической войне. Кроме того, Саламов написал книгу «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: от Ферганы до Карабаха», в которой говорится о резне, учиненной армянами по отношению к узбекам.

Возмущаются в Ереване и тем, что Шухрат Саламов публично оскорбил президента Армении Сержа Саргсяна, утверждая в своих интервью азербайджанским СМИ, что «так же, как Гитлер на основе идеи фашизма, Серж Саргсян на основе нждеизма проповедует идею превосходства нации, то есть нацизм».

Армянские СМИ даже проводили кампанию по дискредитации научных трудов узбекского историка. Занимался этим некий Рустамжон Абдуллаев, называющий себя академиком Российской международной академии информатизации. Одновременно он известен тем, что ранее спровоцировал негативное отношение к Узбекистану, предъявив территориальные претензии к соседним странам.

Остается надеяться, что азербайджанская дипломатия и традиционно теплые связи между официальными Баку и Ташкентом сыграют свою роль. Шухрат Саламов заслуживает того, чтобы мы обезопасили его от армянских дашнаков.