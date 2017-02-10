Посол России: «Мы пытаемся сблизить позиции Армении и Азербайджана»

Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Армении и Азербайджана в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Армении Иван Волынкин.

И.Волынкин отметил, что в целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье.

«Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ будем продолжать прилагать усилия, направленные на сближение позиций сторон», - заявил дипломат.